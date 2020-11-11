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  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması! Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması! Ara tatil ne zaman?

Son Dakika Haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ara tatilin yapılacağını duyurdu. Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor.'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması! Ara tatil ne zaman?

Koronavirüs salgını sürecinde kademeli olarak açılan okullarına giden milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ara tatilin başlayacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatilin 16 Kasım'da başlayacağını açıkladı. 

ARA TATİL HANGİ TARİHLERDE OLACAK?

Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum. '' açıklamasında bulundu.

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMLARI DEVAM EDECEK

Bakan Selçuk, açıklamasında tatil sürecinde öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına devam edebileceğini söyledi. Selçuk konuya ilişkin şunları aktardı;

''16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum.''

 

 

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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