Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Bingöl depremi hakkında açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan Bingöl depremi hakkında bir mesaj yayınladı.

Bakan Selçuk, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğüdeki depremle iligli Twitter hesabından açıklamada bulundu. Selçuk, "Bingöl Karlıova merkezli depremde can kaybı olmaması temennisiyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Eğitim yöneticilerimizle gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üzücü bir haber almamak duasıyla, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.