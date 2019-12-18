Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması

4 aydır maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji'ne ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Öğrencileri resmi okullara yerleştirme planımız hazır. Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Satış sürecini, devir sürecini çok yakından takip ediyoruz'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'ni İTÜ vakfının alacağı iddialarına ilişkin soruları da ''Siz o bilgiyi nereden aldıysanız oradan teyit etmeye çalışın. Biz şu anda bu tür bir açıklama yapmak durumunda değiliz'' diyerek yanıtladı.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

"Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Özel okul temsilcileriyle de toplantılar yapıyoruz.

MEB’in görevi kurum açma şartının kaybolması durumunda faaliyeti sonlandırıp öğrencileri başka okullara kaydetmektir.Satış sürecini devir sürecini çok yakından takip ediyoruz.Ekonomik tablonun büyüklüğü bu sürecin uzamasına yol açıyor.

BAKAN SELÇUK: KAMU KAYNAKLARIYLA BİR ÇÖZÜM PLANIMIZ YOK

Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın bir süre içinde satışla ilgili bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri alıyoruz.Temennimiz satış sürecinin olumlu bir yönde gerçekleşmesi.Kamu kaynaklarıyla bir çözüm planımız olmadığını söylemek isterim.

ÇOCUKLARI BU MESELENİN İÇİNE KATMAYA GAYRET EDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ

Bizim meselemiz çocuklar. Onlar için bu meseleyle çok ayrı bir şekilde ilgileniyoruz.

Çocukları bu meselenin içine katmaya gayret edilmesinin çok doğru olmadığını düşünüyoruz.Çok kısa süre içinde bu satış ve devirle ilgili olumlu haberlerin gelmesini temenni ediyoruz.Bunun olmaması halinde ilgili tüm bireyle şundan emin olsunlar tüm tedbiri almak hazırlığı yapmak konusunda planlamalarımızın hazır olduğunu söylemek isterim.

BAKAN SELÇUK'TAN İTÜ İDDİALARINA CEVAP

Siz o bilgiyi nereden aldıysanız oradan teyit etmeye çalışın. Biz şu anda bu tür bir açıklama yapmak durumunda değiliz."

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