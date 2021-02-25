Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan kritik yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Edirne programı kapsamında Kırkpınar Spor Lisesinde düzenlenen Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Selçuk, sağlık anlamında herhangi bir riske girmeden, sadece bilimin verileriyle hareket ederek okulları peyderpey açma noktasında kararlı olduklarının altını çizdi.

Edirne'de 6 okul, 156 tasarım beceri atölyesinin toplu açılışında açıklamalar yapan Bakan Selçuk, böyle güzel bir günde bir araya gelmekten, yeni okullar açmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Eğitimin sadece ezberlenen içeriklerden ibaret olmadığını belirten Selçuk, "Uygulamadır, atölyedir, tecrübedir, deneyimdir ve yaşantıdır. İşte bu 156 atölye özellikle öğrencilerin becerilerini geliştirerek, çocukların hayatını çok zenginleştirecektir. Öğrencilerin kişiliklerini geliştirme, meslekleri tanıma konusunda da çok büyük mesafe almasını sağlayacaktır. Açılan okul ve atölyelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Okulların sadece binalar, derslerin işlendiği yer olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Selçuk, şunları aktardı;

"Okul bir hayat sahnesidir. Yaşam alanıdır. Çocukların sosyalleşmesinde şahsiyetlerinin gelişmesinde etkisi asla yadsınamaz. Bu çerçevede sağlık anlamında herhangi bir riske girmeden, sadece bilimin verileriyle hareket ederek okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararlılığımız devam ediyor. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha meşakkatlidir, daha zordur. Bu zorluğu gönülden destek vererek yukarıya taşıyan arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, merkeze bağlı Tayakadın köyündeki Şehit Cem Havale İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Sınıflarda öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Selçuk, okul bahçesinde çocukların oynadığı oyunu seyretti.

Bir köylünün kendisinden"Köyümüze yakışır okul istiyoruz " ricası üzerine Selçuk, "İnşallah o da olur, eğitim çocuklarımızın geleceği açısından çok önemli, merak etmeyin onu da oturur, çalışırız." yanıtını verdi.

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