Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan müjde! Tamamında kuruluyor...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada her bir çocuğun biricik olduğunu ancak özel çocukların yaşam becerilerini geliştirmeye bilhassa önem verdiklerini vurguladı.

Bakan Selçuk, bu kapsamda 979 özel uygulama okulun tamamına en az bir tane olmak üzere Tasarım Beceri Atölyesi kuracaklarını bildirdi.

''ÜRETKENLİKLERİNİ ARTTIRACAK''

Selçuk'un açıklamaları şöyle;

''Her çocuğumuz bizim için biricik ancak özel çocuklarımızın yaşam becerilerini geliştirmeye bilhassa önem veriyoruz.

979 özel uygulama okulumuzun tamamına en az bir tane olmak üzere Tasarım Beceri Atölyesi kuruyoruz. Kendilerini daha iyi tanımak üretkenliklerini artıracak.''