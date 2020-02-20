Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenleri sevindiren haber!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin ek atama müjdesi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı 2020 yılında 20 bin kişilik sözleşmeli öğretmen alımı için kontenjan açacak.