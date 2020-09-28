Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullara ilişkin flaş açıklama

Sel afeti sonrası Giresun'un Dereli ilçesine giderek incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim-öğretime başlayan Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal İlkokulunu ziyaret etti. Bakan Selçuk, burada öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

"HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmamasıyla ilgili oluşan eğitim ve öğrenme kayıplarının uzun vadede tahribata yol açabileceğini söyledi.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada "Yüz yüze eğitimin başlamasının ikinci haftasında da Giresun'da olmak istedik. Biz emin olunsun gün gün takip ediyoruz. Ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz? Şunu açık söyleyeyim ki her şey güzel gidiyor. Tek tük problemler oluşmasına rağmen krize müdahale ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında ortaya konulacak yol haritası olacak. Düşündüğümüzde bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların açılmasıyla ilgili şartları izleyerek, duruma bakarak, salgının seyrini takip ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda okulların açılmasıyla ilgili daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz çünkü okulların açılmamasıyla ilgili oluşan eğitim ve öğrenme kayıpları uzun vadede tahribatlara yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "Bugünde Dereli'de bir okuldayız. Her şeyin yolunda gittiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreç tedbirler alarak, okulların açılması için gereken çalışmaları yapmak" dedi.

Bakan Selçuk, Dereli'de okul ziyareti sonrası Giresun'a döndü.