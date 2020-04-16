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  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitim ve LGS ile ilgili açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitim ve LGS ile ilgili açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk ekranlarına canlı bağlandı ve merak edilen sorulara yanıt verdi. Ziya Selçuk en çok merak edilen konulardan birisi olan Telafi Eğitimle yazın 2 ay açık okullar olacak iddiası ve LGS tarihi ertelenecek mi? gibi merak edilen konulara açıklık getirdi.

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16 Nisan 2020 Perşembe 15:35

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