Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Okullarımız hazır, okullarımızın neredeyse tamamı temiz belgesi aldı. 1 Martta okullarımızı açıyoruz'' dedi.

15 Şubat'ta tüm köy okulları ve bağımsız anaokulları yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilkokul ve 8 ile 12'nci sınıfların da 1 Mart'ta okullarında olacağını belirtti.

1 Mart'tan itibaren ilkokullar haftada 2 gün okula gidecek. 8 ile 12'nci sınıflarda ise yüz yüze eğitim yapılacak günler ve saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

UZAKTAN EĞİTİM NERELERDE VE HANGİ SINIFLARDA SÜRECEK?

Ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflar okullarına gidemeyecek onlar uzaktan eğitime devam edecek. Ayrıca il bazlı 5 gün yani tam zamanlı yüz yüze eğitimin olup olmayacağına il valilikleri salgının seyrine göre kendileri karar verebilecek.

TÜRKÇE VE MATEMATİK DERSLERİ OKULLARDA YÜZ YÜZE

İlkokullarda öğrencilere Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce dersleri yüz yüze verilecek. Ek olarak da 4'üncü sınıflar ayrıca haftada 2 saat din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de alacak. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi dersler ise uzaktan eğitimle verilecek.

LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine ise yüz yüze eğitimde yine LGS'deki konuların ağırlıklı olduğu dersler okutulacak. Fen bilgisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce dersleri yüz yüze eğitimle verilecek. 12'nci sınıflarda ise YKS'ye hazırlık için olan dersler mevcut.

LİSELİLERE DİJİTAL KARNE

Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze yapılacak. Öğrenciler 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konulardan sorumlu tutulacak. İlk dönem sınavları tamamlandıktan sonra lise öğrencilerine dijital karne de verilecek.