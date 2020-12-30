Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve 'karne' açıklaması!

Milyonlarca öğrenci ve velilin merakla beklediği yüz yüze eğitim tarihi 15 Şubat'ta verilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan illi Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitim için hazırlıkların yapıldığını okulların açılması için son olarak salgının seyriyle ilgili verileri beklediklerini ifade etti.

KARNELER

Bakan Selçuk, 1.dönem alınacak karnelerin ne şekilde verileceğiyle ilgili de şöyle konuştu;

''Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu.

Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir.''

SINAVLAR

En az bir sınavın yüz yüze yapılacağının sinyalini veren Ziya Selçuk, '' Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek.'' dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Aylardır uzaktan eğitim şeklinde derslerini alan ve yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen öğrenci veliler için de konuşan Selçuk, '' 15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz.' Kovid-19 aşısı Eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü açacak. Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor. Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz. Normalleşme olması için önce okulları halletmemiz lazım" açıklamalarında bulundu.