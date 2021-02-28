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  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimdeki erteleme için özür mesajı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimdeki erteleme için özür mesajı!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin 2 Mart'a ertelenmesiyle ilgili, ''Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim.'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimdeki erteleme için özür mesajı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yüz yüze eğitimdeki 1 günlük erteleme için özür mesajı yayımladı.

Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

''Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.''

1 GÜN ERTELENDİ

Okullarda  yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlayacak şekilde planlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son yapılan açıklamada yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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