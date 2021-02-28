Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimdeki erteleme için özür mesajı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yüz yüze eğitimdeki 1 günlük erteleme için özür mesajı yayımladı.

Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

''Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.''

1 GÜN ERTELENDİ

Okullarda yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlayacak şekilde planlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son yapılan açıklamada yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.