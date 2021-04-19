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  3. Milli Eğitim Bakanı'ndan 23 Nisan paylaşımı "Çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim"

Milli Eğitim Bakanı'ndan 23 Nisan paylaşımı "Çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dair bir paylaşım yaptı. "23 Nisan haftasında, anne babalar ve öğretmenler olarak, çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim istiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı'ndan 23 Nisan paylaşımı "Çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan haftasında bir kutlama mesajı yayımladı. Bakan Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla çocukların bayramını kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Her hafta onların ama bu hafta en çok çocuklarımızın haftası. 23 Nisan haftasında, anne babalar ve öğretmenler olarak, çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim istiyoruz. Böyle bir zamanda gülümsemek ve gülümsetmek çok değerli. Bayramınız mutlu olsun, çocuklarım" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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