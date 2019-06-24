Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. İşte detaylar.

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MEB tarafıından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. MEB TERCİHLERİN 30 TEMMUZ - 5 AĞUSTOS ARASI ALINACAĞINI DUYURDU Bakanlığın internet sitesinden açıklanan "2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim"e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak. Duygu dolu anlar! Binali Yıldırım gözyaşlarını zor tuttu ATAMA 9 AĞUSTOS'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.



