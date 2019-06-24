Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. İşte detaylar.
MEB tarafıından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı.
MEB TERCİHLERİN 30 TEMMUZ - 5 AĞUSTOS ARASI ALINACAĞINI DUYURDU
Bakanlığın internet sitesinden açıklanan "2019 mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim"e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
ATAMA 9 AĞUSTOS'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.
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