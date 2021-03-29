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  3. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Müfredatın yüzde 20’si uzaktan eğitimle verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Müfredatın yüzde 20’si uzaktan eğitimle verilecek

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, müfredatın yüzde 20'sinin uzaktan eğitim yoluyla verileceğini duyurdu. Buna göre uygulama ilk özel eğitim kurumlarında yabancı dil dersleriyle başlayacak olup ardından diğer dersler için de çalışmalar yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Müfredatın yüzde 20’si uzaktan eğitimle verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatın yüzde 20'sini uzaktan eğitim yoluyla verme kararı aldı. Uygulamanın öncelikle yabancı dil dersleri için başlatıldığı ve konuyla ilgili 81 ile genelge gönderildiği belirtildi. 

10. Temel Eğitim Sempozyumunda açıklamalarda bulunan MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel eğitim kurumlarında yabancı dil derslerinin  ders saatlerinin yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde uzaktan eğitim şeklinde verilebileceğini söyledi.

 "Özel öğretim kurumlarımız istediği takdirde  dünyanın herhangi bir yerinde en iyi yabancı dil hocasını bulup, böylelikle  sınıftaki öğrenciyle buluşturabilecek." diyen Yıldız, pandeminin özel eğitim kurumlarına çok büyük yük getirdiğini, sürecin en başından beri okulların açık tutulması için mücadele  edildiğini, kapanan okulların kademe kademe açılması için gayret gösterdiklerini dile getirdi. 

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Müfredatın yüzde 20’si uzaktan eğitimle verilecek

TÜM EĞİTİM KURUMLARINDA KALICI HALE GETİRİLECEK

Muammer Yıldız, uzaktan eğitim ile ilgili yeni çalışmanın detaylarının yer aldığı genelgeyi 81 ile gönderdiklerini belirterek, ''Yabancı dil üzerinden böyle bir çalışma başlattık. Müfredatın yüzde  20'sini uzaktan eğitim yoluyla verebilir, dolayısıyla genelgelerimizi  valiliklerimize gönderdik. Özel öğretim kurumlarımız istediği takdirde dünyanın  herhangi bir yerinde en iyi yabancı dil hocasını bulup, böylelikle sınıftaki  öğrenciyle buluşturabilecek. Bunun birtakım ilkeleri var. Onların başında da  öğretmenimizi sınıftan almıyoruz. Sınıf ortamındaki öğretmen kalacak. Yardımcı,  ikincil öğretmen değil, yine otorite olarak ikisi de birlikte not da  verebilecekler. Bunu ön bir çalışma olarak özel öğretim kurumları için başlattık  sadece yabancı dilde. Kamu ve özel ayrımı gözetmeksizin tüm eğitim kurumlarımızda  kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla da bu süreç geçmiş olsun ama bu  dönemin tecrübesini, birikimini de sürdürülebilirlik noktasında da kurumlarımıza  kazandırmak istiyoruz."

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Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Müfredatın yüzde 20’si uzaktan eğitimle verilecek

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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