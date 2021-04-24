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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Öğrencisinin derse katılmadığı öğretmene ücret verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan son karara göre öğrencilerin uzaktan veya yüz yüze eğitime katılmamaları durumunda öğretmenlerin ders ücretlerinin kesileceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Öğrencisinin derse katılmadığı öğretmene ücret verilmeyecek

MEB'den yapılan son açıklamaya göre öğrencilerin derslere katılmadıkları takdirde öğretmenlerin ders ücretlerinin kesileceğini duyurdu.

Koronavirüs salgınından ötürü birçok öğrencinin hem uzaktan hem de yüz yüze eğitim almaya devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenler ile ilgili net bir açıklama geldi. 19 Nisan 2021 tarihli alınan karar doğrultusunda öğrencilerin uzaktan veya yüz yüze eğitime katılmamaları durumunda öğretmenlerin ders ücretlerinin kesileceğini açıkladı. 

Açıklanan kararda, “Öğretmenlerin, öğrencilerin derse katılmamaları nedeniyle yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir” denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Öğrencisinin derse katılmadığı öğretmene ücret verilmeyecek

Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Çayan Çalık, öğretmenlerin gelirlerine el konulmak istenmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade edere şunları söyledi:

“Öğretmenler, eğitim ve öğretim açısından derse hazırlık çerçevesinde görevlerini yerine getirip, okula gittiyse veya uzaktan eğitimde de hazırlıklarını yaptıktan sonra öğrencinin derse katılmaması öğretmenin suçu değildir. Dolayısıyla böyle bir durumda öğretmenlerin ücretlerinin kesilmesi tamamen hukuksuzdur. Geçtiğimiz hafta açıklanan kısmı tedbir sürecinin pandemiyi geriletmeyeceği göz önündeyken, bu süreçte maddi olarak zor durumda olan emekçilerin gelirlerine bu şekilde el konulmak istenmesi kabul edilebilir bir durum değildir.”

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Öğrencisinin derse katılmadığı öğretmene ücret verilmeyecek

Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Özcan Çetin ise şunları aktardı: “Eğitim emekçileri tüm risklere rağmen yüz yüze eğitimi sürdürmeye çalışıyor. Uzaktan eğitimde tüm yoksulluk ve yoksunluğun içinde öğrencilerimize yararlı olmak için gösterdiğimiz tüm çabalarımıza rağmen; öğrencilerin yüz yüze veya uzaktan eğitime katılmamaları durumunda öğretmenlerin ders ücretlerinin kesileceğini açıklanıyor. Öğrencilerin derslere katılmamasının suçlusu öğretmenlermiş gibi gösteriliyor. Bu süreçte tüm yükü çeken eğitim emekçileri adeta cezalandırılıyor. Bu kararı reddediyor ve sorumlunun öğretmenler olmadığını söylüyoruz. Salgın döneminde haklarımıza yönelik olan saldırılara karşı mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.”

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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