Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmeleri: Milli Eğitim Bakanlığı bütçedeki payını her geçen gün arttırıyor

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Türkiye'nin uzaktan eğitim konusunda Avrupa başta olmak üzere dünyada pek çok ülkeden daha hazırlıklı olduğunun görüldüğüne vurgu yaptı.

EBA sisteminin sorunsuz işlediğini belirten İşler, "EBA, gelişen teknolojiyle uyumlu şekilde ve 2023 eğitim vizyon hedefleri doğrultusunda yenilenerek 8 milyon civarında öğrencimize, yaklaşık 1 milyon öğretmenimize Kovid-19 salgını süresince hizmet vermektedir. Yine, özel okulların da bu süreçte başarılı bir sınav verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

İşler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçedeki payının her geçen yıl arttığını da vurguladı. Öğretmen sayısının 2002 yılında 526 bin 470 iken bugün itibarıyla 974 bin 837'yi bulduğunu dile getiren İşler, AK Parti hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık geldiğini kaydetti.

TIMSS 2019 RAPORU DEĞERLENDİRİLDİ

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise bir süre önce açıklanan TIMSS 2019 raporuna dikkati çekti: "Ülke olarak tüm alanlarda sıralamamızı yükselttik. Ayrıca sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine taşıdık. Bu raporda açıklanan verilere göre, 4. sınıf düzeyinde fen alanında 59 ülke arasında İspanya, İtalya, Portekiz, Fransa, Belçika gibi ülkelerden daha yüksek performans göstererek 19. sırada yer aldık. Matematik performansında Kanada, Fransa, İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak 23. olduk. 8. sınıf düzeyindeyse fen alanında 15. , matematik alanında ise 20. sıraya yükseldik. Yine bu araştırma sonuçlarına göre, ülkemizin üst düzey yeterlilik ve ileri düzey yeterlilik düzeyindeki öğrenci sayılarımızda önemli artışlar sağlanmıştır. Daha da önemlisi, ülkemizde eğitimde sağlanan bu performans ve iyileşmenin belirli bölgelerimizde sınırlı kalmayıp tüm bölgelerimizde yayılmış olduğu raporda da açıklanmıştır."

''ÜNİVERSİTELER ASLİ İŞLERİNE DÖNDÜ''

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, YÖK bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, artan üniversite sayısının önemine dikkati çekerek, "Yetenekleri ne olursa olsun inanç ve kimlikleri nedeniyle Anadolu çocuklarının bir kısmına kapalı olan bilim yapma, düşünce üretme imkanı herkese sağlanmış oldu. Böylece düşünce dünyamız çoğulculaştı, çeşitlendi ve demokratikleşti. Üniversite sayısı arttıkça akademimiz toplumla, şehirlerle bütünleşti; sadece ülkemizin değil, şehirlerimizin de gelişmesine, sanayisine, kültür ve sanatına, sosyal hayatına katkı sağladı" dedi.

AK Parti iktidarlarıyla üniversitelerin asli işlerine döndüğünü belirten Maviş, şöyle konuştu: "Artık üniversitelerimiz binbir zahmetle, zorlukla, üniversitelerin kapısına gelen Anadolu çocuklarının başörtülerini başlarından açmak için uğraşmıyor. Mezuniyet programlarında diploması verilmeyen, kürsüye çıkarılmayan, çıksa bile yaka paça indirilen başörtülü öğrenciler yok artık. Sırf sahip olduğu siyasal kimlik nedeniyle ya da imam hatip lisesi mezunu olduğu için yüksek lisans ve doktora mülakatları ya da yeterlilik sınavlarından kimse elenmiyor. Üniversiteler memleketin çocuklarına katsayı engelleriyle kapılarını kapatmıyor. İmam hatip öğrencilerini engelleyebilmek için meslek liselerini de yok eden bir yükseköğretim anlayışı yok artık. AK Parti iktidarında, YÖK, milletiyle, milletin değerleriyle, bu ülkenin çocuklarıyla didişmekle değil, kaliteli eğitimle uğraşıyor."

'Yükseköğretimde uluslararasılaşma'ya önem verdiğini söyleyen Maviş, "Biz, uluslararası öğrencileri, ülkemizin stratejik hedefleri için en önemli yumuşak güç olarak görüyoruz, insan kaynağımızın ihtiyacı için de bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin kültür elçisi olma ve kültürel diplomasisine katkı açısından önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023'te 350 bin misafir öğrenci hedefi bu vizyona çok önemli katkılar sunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

''AK PARTİ'YE TEŞEKKÜR ETMELİSİNİZ''

Avusturya Anayasa Mahkemesi ilkokullardaki başörtüsü yasağının kaldırılmasına hükmetti

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Türkiye'de, geçmişte eğitim alanında büyük mağduriyetler yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Size masal gibi geliyor olabilir ama bu ülkede gerçekten acı gerçekler, acı hikayeler ve çok büyük mağduriyetler yaşandı. Bu mağduriyetlerin sonuçlarını şu andaki hayatında bile devam ettiren, hak ettiği eğitimi alamadığı için istediği mesleği yapamayan bir sürü arkadaşımız var. Yine, bu dönemin mağdurları olan başörtülü kız çocukları, bırakın üniversiteye gitmeyi, üniversite sınavlarına bile giremediler. Maalesef, eğitimde fırsat eşitliğine tamamen ters düşecek şekilde 'başı örtülü-başı açık" diye kızlarımızı ayırdılar, ayrıştırdılar. Şimdi, bazen başka siyasi partilerden arkadaşları, başka siyasetçileri gördüğümde içimden şunu söylemek geçiyor: Aslında, sizler de AK Parti'ye teşekkür etmelisiniz çünkü sizleri bu utançlardan biz kurtardık. Bu, büyük bir utançtı, hepimiz için arkadaşlar ve bu utanca biz son verdik. Sadece üniversiteye gitmekle gitmemekle bitmiyordu bu haksızlıklar, bu adaletsizlikler; üniversiteye gittikten sonra yurt dışı bursları, yurt dışı eğitimleri, burslar, staj hakları gibi birçok haksızlık vardı. AK Parti öncülüğünde, milletimizin ferasetiyle biz bu haksızlıklara son verdik."

Bitlis Milletvekili Taşar: Türkiye dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasına girmiştir

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, yükseköğretimdeki değişimlerin nicel verilere yansıdığını dile getirerek, 2002 yılında Türkiye'de 76 olan üniversite sayısının AK Parti iktidarları döneminde 203'e yükseldiğini anımsattı.

Taşar, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almayı kendisine hedef olarak belirleyen ülkemiz, bu hedefine ilk olarak yükseköğretim alanında ulaşmış, yabancı öğrenci sayısı 200 bini aşarak Türkiye dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasına girmiştir. Ülkemizde yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması 2000'li yılların öncesinde çözümlenmesi gereken en öncelikli konu iken hükümetlerimiz döneminde yaşanan büyümeyle, başta yükseköğretime erişim olmak üzere, birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 2000 yılında 1,5 milyon olan üniversite öğrencisi sayısı hükümetlerimiz döneminde 5 kattan fazla artırılarak 8 milyonu aşmış, istihdam edilen öğretim elemanı sayısı da 70 binden 176 bine çıkmıştır" diye konuştu.