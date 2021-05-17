2021 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1087102272021 Muş Alparslan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 10781002617 Mayıs Pazartesi Kanal D Yayın Akışı | Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'de2021 Giresun Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1045100652021 Üsküdar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206552472Gram altın 500 TL'nin üzerinde! 17 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları |Tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?2021 Doğu Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300110104Kuran Kursları açık mı 2021? Kuran Kursları ne zaman açılacak 2021? DiyanetNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 17 Mayıs Pazartesi 202117 Mayıs Pazartesi FOX TV Yayın Akışı |Masumiyet yeni bölümüyle FOX'ta
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Milli Eğitim Bakanlığı detayları paylaştı: İşte yeni normalleşmede eğitim süreci: Tüm detaylarıyla uzaktan ve yüz yüze eğitim!

Milli Eğitim Bakanlığı detayları paylaştı: İşte yeni normalleşmede eğitim süreci: Tüm detaylarıyla uzaktan ve yüz yüze eğitim!

Salgınla mücadele kapsamında yürütülen 17 günlük tam kapanma süreci sona erdi. İçişleri Bakanlığının duyurduğu kararla, iki hafta sürecek olan yeni normalleşme için önemli adımlar atılırken Milli Eğitim Bakanlığı da bu süreçte eğitimin nasıl işleyeceğine dair önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı detayları paylaştı: İşte yeni normalleşmede eğitim süreci: Tüm detaylarıyla uzaktan ve yüz yüze eğitim!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede, ülkemizde artan vaka ve vefat sayıları, tam kapanmayı da beraberinde getirdi. Aşının verdiği rehavet, Ramazan ayının gelişi, havanın ısınma, mutasyonlu virüsün yayılması gibi birçok sebeple artan vakaların önüne geçmek amacıyla uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci, bu sabah saat 05.00 itibarıyla nihayet sona erdi.

YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM DETAYLARI

İçişleri Bakanlığı yetkililerince dün, 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, 1 Haziran'a dek sürmesi planlanan kademeli normalleşme süreci de başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı detayları paylaştı: İşte yeni normalleşmede eğitim süreci: Tüm detaylarıyla uzaktan ve yüz yüze eğitim!

Bu süre zarfında, yani 17 Mayıs Pazartesi itibarıyla, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçileceği bilgisi paylaşıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı detayları paylaştı: İşte yeni normalleşmede eğitim süreci: Tüm detaylarıyla uzaktan ve yüz yüze eğitim!

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada ,uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim arasında gidip gelen pandemi koşulları nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi vaka sayısına göre açılıp kapanan okullarla ilgili de yeni normalleşmenin ilk aşamasına ilişkin son dakika kararları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı detayları paylaştı: İşte yeni normalleşmede eğitim süreci: Tüm detaylarıyla uzaktan ve yüz yüze eğitim!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK OLAN SINIFLAR

"Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı detayları paylaştı: İşte yeni normalleşmede eğitim süreci: Tüm detaylarıyla uzaktan ve yüz yüze eğitim!

Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı detayları paylaştı: İşte yeni normalleşmede eğitim süreci: Tüm detaylarıyla uzaktan ve yüz yüze eğitim!

Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında bugünden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı detayları paylaştı: İşte yeni normalleşmede eğitim süreci: Tüm detaylarıyla uzaktan ve yüz yüze eğitim!

Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı detayları paylaştı: İşte yeni normalleşmede eğitim süreci: Tüm detaylarıyla uzaktan ve yüz yüze eğitim!

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT