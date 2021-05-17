Milli Eğitim Bakanlığı detayları paylaştı: İşte yeni normalleşmede eğitim süreci: Tüm detaylarıyla uzaktan ve yüz yüze eğitim!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede, ülkemizde artan vaka ve vefat sayıları, tam kapanmayı da beraberinde getirdi. Aşının verdiği rehavet, Ramazan ayının gelişi, havanın ısınma, mutasyonlu virüsün yayılması gibi birçok sebeple artan vakaların önüne geçmek amacıyla uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci, bu sabah saat 05.00 itibarıyla nihayet sona erdi.

YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM DETAYLARI

İçişleri Bakanlığı yetkililerince dün, 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, 1 Haziran'a dek sürmesi planlanan kademeli normalleşme süreci de başladı.

Bu süre zarfında, yani 17 Mayıs Pazartesi itibarıyla, okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçileceği bilgisi paylaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada ,uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim arasında gidip gelen pandemi koşulları nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi vaka sayısına göre açılıp kapanan okullarla ilgili de yeni normalleşmenin ilk aşamasına ilişkin son dakika kararları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK OLAN SINIFLAR

"Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir.

Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında bugünden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir.

Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."