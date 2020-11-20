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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Ana okullarında 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Ana okullarında 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak.

Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek." 

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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