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  3. Milli Eğitim Bakanlığı görevi sona erdi! Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı

Milli Eğitim Bakanlığı görevi sona erdi! Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı

Milli Eğitim Bakanlığı görevi son bulan Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında," Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. " dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı görevi sona erdi! Ziya Selçuk'tan teşekkür mesajı

Resmi Gazete'de yer alan kararla görevinden affını isteyen ve bu talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul eden Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevini bıraktı. Yerine ise yardımcısı olan Mahmut Özer atandı. 

Bakan Selçuk görevinin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevinin bugün itibariyle sona erdiğini belirterek," Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Selçuk, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken bakanlık görevine atanan Mahmut Özer'e de başarılar diledi. 

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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