Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti: 21 Haziran'dan itibaren etkinlikler düzenlenecek!'

Tam 18 milyon öğrenci yarın karnelerini almaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim gören öğreniciler karnelerini de dijital ortamda alacak.

MEB, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ereceğini, bu tarihten itibaren okul müdürlükleri tarafından talep eden öğrencilere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması verileceğini bildirdi.

1 HAFTALIK ETKİNLİK!

Öte yandan 26 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler yapılacak.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından bu tarihlerde okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin usul ve esaslarına ilişkin illere yazı gönderdi.

Buna göre, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda okula ve sınıfa özel düzenlenmelerle etkinlikler gerçekleştirilecek.

Ayrıca öğrenciler için http://tegm.meb.gov.tr adresinde yer alan etkinlik kitapları da kullanılacak.

Lise öğrencilerinin katılım gösterdiği sorumluluk ve mazeret sınavları da 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak. DYK kursları ise 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edecek.

TELAFİ EĞİTİM

21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuruları alınacak "Telafide Ben de Varım" programı da 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

Programda yer alan eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

Eylülde ilkokula başlaması planlanan ancak okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklar için okul öncesinde yaz okulları açılacak.