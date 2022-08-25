Milli Eğitim Bakanlığı, imam hatiplilere "Sapık" diyen Gülşen hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu! "Asla kabul edilemez!"

Bir konserinde imam hatip okullarında okuyanlara sapık ithamında bulunan Gülşen'e yönelik tepkiler büyüyor. Milli Eğitim Bakanlığı da, ünlü şarkıcıya yönelik hukuki işlemler başlattığını duyurdu.

İrem Yıldız
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Milli Eğitim Bakanlığı, imam hatiplilere "Sapık" diyen Gülşen hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu! "Asla kabul edilemez!"

Bir konserinde imam hatip liselerinde okuyan kişilere yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan Gülşen hakkında dün akşamdan bu yana çok sayıda kınama mesajları yayınlanıyor. İmam hatip liselerine yönelik hakaret ifadeleri kullanması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle soruşturma başlatılan Gülşen hakkında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) de hukuki süreç başlattığını duyurdu.

"BU SÖZLERİN SARF EDİLMESİ ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Hukuki süreç başlattıklarını resmi Twitter adresleri üzerinden duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, "Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır" açıklamalarına yer verdi.

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