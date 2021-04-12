Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yönetmeliğin 135. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "12" ibaresi "40" olarak değiştirildi.

İşte o düzenleme;

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 135 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "12" ibaresi "40" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE

Öğrenci grubu

Madde 135 - (1) İşletmelerde aynı meslek alan/dalında beceri eğitimi gören en fazla 12 kişiden oluşan öğrenci grubu için işletme tarafından en az bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirilir.