Mahalleyi birbirine kattılar! Bahçelievler’de sopalı, bıçaklı kavgaMersin'de kuyuya düşen keçi itfaiye ekipleri sayesinde çıkarıldıRamazan ayında fırınlar kaça kadar çalışıyor 2021? Saat kaça kadar pide satışı yapılacak?12 Nisan Pazartesi su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesintiSON DAKİKA! TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladıSON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi: Kısıtlamalar belli oldu!Adana'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan memur tutuklandıUzman isim uyardı! "Çocukların sağlığı için düzenli olarak beslenme ve gelişim takibi yapılmalı"MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik!Garanti Bankası çalışma saatleri 2021? Banka çalışma saatleri Garanti? Garanti Bankası kaçta açılıyor?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik!

MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre işletmelerde 12 öğrenci grubu için en az bir eğitici personel ya da usta öğretici görevlendirilmesine yönelik düzenlemedeki öğrenci sayısı 40'a çıkartıldı.

MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik!

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yönetmeliğin 135. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "12" ibaresi "40" olarak değiştirildi. 

İşte o düzenleme;

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 135 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "12" ibaresi "40" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE

Öğrenci grubu
Madde 135 - (1) İşletmelerde aynı meslek alan/dalında beceri eğitimi gören en fazla 12 kişiden oluşan öğrenci grubu için işletme tarafından en az bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirilir.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT