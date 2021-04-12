MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre işletmelerde 12 öğrenci grubu için en az bir eğitici personel ya da usta öğretici görevlendirilmesine yönelik düzenlemedeki öğrenci sayısı 40'a çıkartıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yönetmeliğin 135. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "12" ibaresi "40" olarak değiştirildi.
İşte o düzenleme;
Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 135 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "12" ibaresi "40" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDE
Öğrenci grubu
Madde 135 - (1) İşletmelerde aynı meslek alan/dalında beceri eğitimi gören en fazla 12 kişiden oluşan öğrenci grubu için işletme tarafından en az bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirilir.