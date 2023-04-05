Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezleri açıklandı.

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Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezleri açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezleri açıklandı. Buna göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi, e-devlet ekranı üzerinden sorgulanacak.

Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu

ADAYLAR, SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİNİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE ÖĞRENEBİLECEK

Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek. Bakanlıkça, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak" denildi.

KAYNAK: İHA

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