Milli Eğitim Bakanlığına baskın yapar gibi gitmişti! Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu için flaş sözler: Amaç diyalog kurmak değil, gösteri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından yüksek puan alan öğrencilerin neden atanamadığını sormak için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşmek istedi. Bakan Özer'in kendisiyle görüşmeyeceğini bildirmesine karşın bakanlık binasına gelen Kemal Kılıçdaroğlu kapıdan içeri alınmamıştı. Bu durum hakkında köşe yazısında değerlendirmelerde bulunan Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun diyalog kurmak amacında olmadığını şov yaptığını söyledi.

MERKEZ BANKASI VE TÜİK

Ahmet Hakan köşe yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'na gidişini iyi bir hamle olduğunu, Merkez Bankası başkanın Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin de iyi bir karşı hamle olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gittiğini anımsatan Hakan, "O konuya hiç girmeyelim. “Yaşandı bitti saygısızca” deyip geçelim." dedi.

"BİR ZORLAMA, TADINDA BIRAKMAMA DURUMU VAR"

Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığına gitmesini baskın olarak niteleyen Hakan, "Bir kıvam kaçması, bir zorlama, bir tadında bırakmama durumu vardı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, diyaloğa kapalı bir bakan değil ki... Mesele bilgi almaksa... Mesele soru sormaksa... Mesele anlamaya çalışmaksa...Kılıçdaroğlu / Bakan Özer görüşmesi, tabii ki gerçekleşebilirdi." ifadelerini kullandı.

"AMAÇ GÖRÜŞME DEĞİL, TABANA MESAJ"

Ahmet Hakan şu ifadeleri kullandı:

"Ama Kılıçdaroğlu’nun amacı...Kendi tabanına, “Kılıçdaroğlu amma da sert muhalefet yapıyor, cumhurbaşkanı adayımız o olmalı” dedirtmek. Yani amaç... Görüşme değil, tabana mesaj. Yani amaç... Diyalog kurmak değil, gösteri."

BAKANLIĞIN KAPISINA KİLİT ASILMASI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceğini haber vermesi üzerine bakanlığın giriş kapısını kilit vurulmasını da değerlendiren Hakan," Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısına kilit asmak, Kılıçdaroğlu’nun gösteri amacına şahane bir görsel malzeme sunmaktan başka bir işe yaramadı. Bu kilit asma işi, kimin aklıysa...Ya bir kasıt var ya da bir ahmaklık." ifadelerini kullandı.

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