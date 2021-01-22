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  3. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan destek olan ailelere "Takdir Belgesi"

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan destek olan ailelere "Takdir Belgesi"

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere destek olan ve emek veren velililer adına "Takdir Belgesi" paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan destek olan ailelere "Takdir Belgesi"

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Uzaktan eğitim döneminde okul aile iş birliğinin en güzel örneğini sergileyen kıymetli velilerimize şükranlarımızla" notuyla veliler için hazırlanan "Takdir Belgesi" yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden veliler için hazırlanan "Takdir Belgesi'ni paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasının yer aldığı söz konusu belgede şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili anneler ve babalar, uzaktan eğitim döneminde çocuklarımızın eğitimine kesintisiz devam etmesi yönünde gösterdiğiniz özverinin farkındayız. Bu üstün gayretinizden dolayı sizlere takdir ve teşekkürlerimizi sunuyoruz".

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Uzaktan eğitim döneminde okul aile iş birliğinin en güzel örneğini sergileyen kıymetli velilerimize şükranlarımızla" ifadelerine yer verildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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