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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen yazılı açıklamada, sınavların yüz yüze yapılacağı fakat kendisinde veya herhangi bir aile üyesinde kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin izole ortamda sınava alınacağı bilgisini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ildeki okullara gönderdiği yazılı açıklamada, sınava ilişkin bilgiler paylaştı. Sınavların yüz yüze yapılacağı fakat kendisinde veya herhangi bir aile üyesinde kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin izole ortamda sınava alınacağının belirtildiği açıklamada,

"Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için; sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak." ifadelerine yer verildi. 

Berna Akkaya
Editör


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