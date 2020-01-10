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Milli Eğitim Bakanlığından soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde ortak sınav sorusu hazırlayan öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığından soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nde ortak sınav sorusu hazırlayan öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine kamuoyu gündemine yansıyan, Adana Çukurova ÇEAŞ Anadolu Lisesi'ndeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ortak sınav sorusunu hazırlayan öğretmen hakkında, Maarif Müfettişi görevlendirilerek inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA



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