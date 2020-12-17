Salgın nedeniyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitim şeklinde derslerini almaya devam ederken anaokulu öğrencileri için yeni bir karara varıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, kreş ve ana sınıfları hariç resmi ve özel olmak üzere tüm anaokullarının açılmasına karar verdiklerini belirtti.

RESMİ VE ÖZEL TÜM ANAOKULLARI...

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir" açıklamasının ardından MEB, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" denildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların Ocak ayının ilk Pazartesi günü açılması bekleniyor. 4 Ocak'a kadar yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmişti. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısında okulların ne zaman açılacağına ilişkin yeni kararların alınması bekleniyordu.

Bakanlar Kurulu toplantısında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine aktardı.

Toplantı sonrası, ilkokul, lise ve ortaokulların açılış tarihi ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı.

Sağlık Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararının esas teşkil ettiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Ocak ayına kadar uzaktan eğitim EBA sürecinin devam edeceğini hatırlatan Selçuk "Tüm bu konular salgını seyrine göre değerlendirilecek ve yeni dönemin yol haritası ayrıca duyurulacaktır. Bizim için esas olanın yüz yüze eğitim olduğunu belirtmeliyim. Bu nedenle yüz yüze eğitime geçilmesi, okullarımızın yeniden açılması için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz" dedi.

İÇİŞLERİ GENELGESİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM DETAYI

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Covid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi. Genelgede "31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak" denildi.

Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.