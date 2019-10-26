Milli Eğitim eski Bakanı Nabi Avcı’dan Kartepe Zirvesi’ne övgü

Kartepe Zirvesi'nde konuşan Milli Eğitim eski Bakanı Nabi Avcı, "Davoslular gelsin de zirve görsün" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Kartepe Zirvesi 2019'da, "Kentleşme ve Mutlu Şehirler" teması ele alındı. Dünya genelinde 18 farklı ülkeden ve Türkiye'den 180'i aşkın konuşmacı, akademisyen ve entelektüel zirvede buluştu. Zirveye bu yıl ilk kez katılmasına rağmen organizasyondan çok etkilendiğini belirten Milli Eğitim eski Bakanı Nabi Avcı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Zirvenin ilk gününe katılan Milli Eğitim eski Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, zirvenin ev sahipliğini üstlenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "One munite" olayına kadar tüm Davos zirvelerine katıldığını hatırlatan Avcı, "Kartepe Zirvesine bu ilk gelişim, ancak gördüklerimden sonra diyorum ki; Davoslular gelsin de zirve görsün. Son zamanlarda milletçe artan özgüvenimizle birlikte şehirlerimize, doğal ve kültürel zenginliklerimize sahip çıkma bilincimizde de artış oldu. Kartepe Zirvesi bunun en güzel örneklerinden biri" dedi.

Daha sonra konuşan BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodruigez de mutlu şehirlerin sosyal, evrensel ve ekonomik faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşacağına dikkat çekti. Rodriguez, "Sosyal ve çevresel faktörler yetersizse, o şehir ekonomik gelişmişliğe ulaşsa bile mutsuzdur. İdeal olanı bunların hepsinin bir arada olabilmesidir. 2050 yılı itibariyle şehirlerin nüfusu iki katına çıkacak. Bu nedenle belediyelerin finansmanı artırılmalı, kaynak artışına gidilmelidir. Şehirlerin yönetimiyle şehirde yaşayanlar arasında doğru iletişimin sağlanması gerekiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan da Kartepe Zirvesi'nin önemine değindi. Kartepe Zirvesi'ni, "Türkiye için büyük bir forum" yorumuyla değerlendiren Karatepe, "Değişik alanlarda şehirle ilgilenen herkesi bu zirve bir araya getiriyor. Yurt dışından da önemli isimler Türkiye'ye geliyor. Genç mimarlar ve şehirciler hepsini bir arada bulma imkanı buluyor. 3. yılındaki Kartepe Zirvesi'nin 33. yılına kadar devam etmesini umuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA