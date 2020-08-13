Murat Şit'i kaybettik! Milli Eğitimin gülen yüzüydü

Milli Eğitim’in gülen yüzü, vefa ve kardeşliğin timsali, fedakârlığın öncüsü, Sancaktepe ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Şit’i ebedi istirahatgâhına gönderdik.

Murat Şit, Covid-19 hastalığına yenik düşerek Rahmeti Rahmana kavuştu. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciûn; Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve yine O'na döneceğiz.

‘Üzkürû mevtâküm bi’l hayri’ Ölülerinizi hayırla yâd ediniz, Hadisi Şerifince o’nu hep hayırla yad edeceğiz. Zaten o’nun ömrü hayatında kötü bir davranışına şahit olmadık ki, hep güzelliklerini müşahede ettik.

Milli Eğitim gülen yüzünü kaybetti. O’nun yüzünden tebessüm hiç eksik olmazdı. Herkesi şefkatle karşılardı. Yer-yer (az da olsa) karşılaştığımız ve için-için ‘’bu hatun kişiyi veya bu er kişiyi bu koltuğa, halka manevi işkence etsin diye mi oturttunuz’’ diye sitem ettiğimiz kişilere inat o, muhabbet timsaliydi.

Vefalı idi. Dostluk ve kardeşlik bilincine sahip örnek insandı. Ben onun hep Abdullah abisiydim. 2004’te tanıdığım Murat Şit’le 2020’deki Murat Şit, aynı idi. Bulunduğu makamlarda asla gurur, kibir ve enâniyet yapmadı.

İyi bir yol arkadaşıydı. Uzun süre Eğitim-Bir Sen’de beraber çalıştık. Antalya, Ankara, Şile, Burgazada gibi muhtelif yerlerde kongre ve çalıştaylara katıldık, oda arkadaşlığı-yol arkadaşlığı yaptık. Hep onun sıcaklığını, muhabbetini, fedakârlığını gördüm.

Halka hizmet Hakka hizmettir, düsturunu benimsemişti. Eğitim camiasına moral-motivasyon gezi-programları, piknikler düzenlerdi. Kişisel-yerel imkânlarını kullanarak, öğretmen arkadaşlara hizmetler üretirdi.

Sivil Toplum Hareketlerinde Sultanbeyli’den çok yüksek sesler geldiyse bunda, Murat Şit’in payı büyüktü. Seminerler, konferanslar verilmesinde önderlik etti.

Murat Şit; dava adamlığını, vefa duygusunu, eğitim sevdasını ve gülen yüzünü camiamıza miras bıraktı. Çıkarsız ve hesapsız bir hayat sürdürdü.

En son bir ay önce telefonla görüşmüştük. ‘Abdullah abi, pandemi temizlensin de görüşelim inşaallah’’ demişti.

İki çocuk babası olan Murat kardeşimiz 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 18.00 Sultanbeyli Abdurrahmangazi Camiinde kılınan cenaze namazından sonra, Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığına defnedildi.

İyi bir Müslümandı. Hakkında hüsnü şehadet ederiz. Allah rahmet eylesin. Aile efradının ve eğitim camiasının başı sağ olsun.

Abdullah YADİGAR – 13/08/2020