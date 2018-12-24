Milli Eğitim Müdürü Arpacı, müfettişlerle bir araya geldi
EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, maarif müfettişleriyle bir araya geldi.Arpacı, İl Müdürlüğü toplantı salonunda müfettişlerle...
EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, maarif müfettişleriyle bir araya geldi.
Arpacı, İl Müdürlüğü toplantı salonunda müfettişlerle tanışma ve değerlendirme toplantısına katıldı.
Toplantıda, sömestir öncesi değerlendirmede bulunuldu.
Arpacı,daha sonra Milli Eğitim Müdürülüğü toplantı salonunda düzenlenen 2019 Yılı Hizmetiçi Eğitim Hazırlık Planı toplantısına katıldı.
Kaynak: AA
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