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Milli Eğitim Müdürü Arpacı, müfettişlerle bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, maarif müfettişleriyle bir araya geldi.Arpacı, İl Müdürlüğü toplantı salonunda müfettişlerle...

Milli Eğitim Müdürü Arpacı, müfettişlerle bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, maarif müfettişleriyle bir araya geldi.

Arpacı, İl Müdürlüğü toplantı salonunda müfettişlerle tanışma ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda, sömestir öncesi değerlendirmede bulunuldu.

Arpacı,daha sonra Milli Eğitim Müdürülüğü toplantı salonunda düzenlenen 2019 Yılı Hizmetiçi Eğitim Hazırlık Planı toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

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