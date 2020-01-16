Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu, köy okulu öğrencileriyle saklambaç oynadı

Amasya Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, ziyaret ettiği bir köy okulunda öğrencilerle birlikçe saklambaç oynadı.

Kale köyü Çavuşhan İlkokulu'nda 14 yıldır birleştirilmiş sınıfta tek başına öğretmenlik yapan Hilal Erbaş ile öğrencilerini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Kösterelioğlu, okuma ve güzel yazma çalışmalarının ardından Matematik dersini de takip etti.

Okulun bahçesinde öğrencilerle birlikte saklambaç da oynayarak birlikte eğlenen Kösterelioğlu, derslerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA