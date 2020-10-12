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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tablet açıklaması

Yüz yüze eğitimin ikinci aşamasını değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim gören öğrencilere sağlanması planlanan tabletlerin de bu hafta dağıtımına başlanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tablet açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin ikinci aşamasının bugün başlamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uzaktan eğitimi devam eden öğrencilere de değinen Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmesi planlanan tablet yardımının bu hafta başlayacağını duyurarak,

"Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. Çocuklarımız, televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tablet dağıtımı ise bu haftadan itibaren başlıyor, peyderpey devam edecek." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Editör


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