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Bakan Varank, 'Milli elektrikli tren' müjdesini verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak." açıklamalarını yaptı.

Bakan Varank, 'Milli elektrikli tren' müjdesini verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak." açıklamalarını yaptı.




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