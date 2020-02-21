Bakan Varank, 'Milli elektrikli tren' müjdesini verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak." açıklamalarını yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak." açıklamalarını yaptı.
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