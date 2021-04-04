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Milli eskrimci Nisanur Erbil, dünya ikincisi oldu

Nisanur Erbil, Mısır'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda genç kadınlar kılıç kategorisinde gümüş madalya kazandı- Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı:"İrem Karamete’nin kota sevincinin ardından, şimdi de Nisanur’un dünya ikinciliği ile bu büyük mutluluğu perçinliyoruz"

Milli eskrimci Nisanur Erbil, dünya ikincisi oldu

ANKARA (AA) - Milli eskrimci Nisanur Erbil, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Nisanur, genç kadınlar kılıç kategorisinde piste çıktı.

Milli sporcu, Bulgar Emma Neikova’yı 15-6, Fransız Mathilde Mouroux’u 15-10, Mısırlı Sara Shouman’ı 15-5 ve Özbek sporcu Zaynab Dayıbekova’yı 15-13 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Rus sporcu Dariya Drozd’u da 15-13 mağlup eden Nisanur, finalde Güney Koreli Hayoung Jeon'a 15-14 yenilerek dünya ikincisi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Kısa süre önce İrem Karamete’nin kota sevincinin ardından, şimdi de Nisanur’un dünya ikinciliği ile bu büyük mutluluğu perçinliyoruz. Sporcularımıza çok güveniyor ve inanıyorduk. Onlar da başarılarıyla bizi haklı çıkarıyor. Bu tarihi başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan şampiyonada bugün piste çıkan Deniz Selin Ünlüdağ 11'inci, Muhammed Furkan Kalender 18'inci, Aylin Çakır 26'ıncı, Ahmet Turgut Taflan 28'inci, Tolga Aslan 46'ıncı, Maya Kerkeser 64'üncü, Murat Sarp Aşık ise 78'inciliği elde etti.


Kaynak: AA

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