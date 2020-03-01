Milli eskrimcilerden bronz madalya

İSTANBUL (AA) - Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, Romanya ile karşılaştı.

Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Tuğçe Rana Kaya'dan oluşan milli takım, rakibini 45-41 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA