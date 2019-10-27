Milli eskrimcilerden Tiflis’te bir gümüş, bir bronz madalya

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 26-27 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puan veren FIE Satellite Turnuvası'nda (Tbilisi Cup 2019) Türkiye'yi kılıç branşında temsil eden milli sporcu Enver Yıldırım gümüş, Iryna Shchukla ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada pul müsabakalarını 6'da 3 galibiyetle tamamlayan Enver Yıldırım, tablo-32'yi maç yapmadan geçti. Yıldırım t-16'da karşılaştığı bir diğer milli sporcu Özkan Zorlu Yıldırım'ı 15-9, çeyrek finalde ise Çağlayan Nehir Fırat'ı 15-8'lik skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcular yarı finalde karşılaştığı Ukraynalı rakibi Bogdan Platonov'u 15-12 yenerek finale yükseldi. Yıldırım, finalde Gürcü sporcu Sandro Bazadze'ye 15-8 mağlup olarak turnuvayı 2'nci tamamladı ve gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Iryna Shchukla ise pul müsabakalarını 6'da 3 galibiyetle tamamladıktan sonra, t-32'de karşılaştığı Polonyalı sporcu Agata Marciniak'ı 15-6, t-16'da milli sporcumuz Nisanur Erbil'i 15-13, çeyrek finalde Venezuelalı sporcu Alejandra Jhonay Romero Benitez'i 15-13 yenerek yarı finale yükseldi. Shchukla yarı finalde karşılaştığı Azeri sporcu Anna Bashta'ya 15-10 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve turnuvayı 3'ncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı organizasyonda mücadele eden Milli sporcular Umut Kaya 5, Fatma Zehra Köse 7, Aylin Çakır 8, Çağlayan Nehir Fırat 8, Nisanur Erbil 10, Deniz Selin Ünlüdağ 14 ve Özkan Zorlu Yıldırım turnuvayı 15'nci sırada tamamladı.

Kaynak: İHA