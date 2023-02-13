Milli futbolcu Merih Demiral depremzedeler için seferber oldu: Ünlü futbolcuların imzalı formalarını açık artırmaya çıkardı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın, depremzedelere destek için açık arttırmaya çıkardığı ünlü futbolcular Harry Kane ve Karim Benzema'nın imzalı formaları 1 milyon 250 bin TL'ye satıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Milli futbolcu Merih Demiral depremzedeler için seferber oldu: Ünlü futbolcuların imzalı formalarını açık artırmaya çıkardı

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Harry Kane ile Karim Benzema'nın imzalı formasının açık arttırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı.

FORMALARI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARDI

Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık arttırmaya çıkardığı 2 futbolcunun formasını bir şirketin 1 milyon 250 bin TL’ye satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu. Milli futbolcu ayrıca başlattığı kampanyanın 7 milyon 550 bin TL'ye ulaştığını da açıkladı.

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