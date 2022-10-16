Milli futbolcu Orkun Kökçü'den takdir toplayan hareket! LGBT'yi simgeleyen kaptanlık bandını takmayacak

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, takımının LGBT'yi simgeleyen renkleri bulunan kaptanlık pazubandını takmayacağını açıkladı.

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Milli futbolcu Orkun Kökçü'den takdir toplayan hareket! LGBT'yi simgeleyen kaptanlık bandını takmayacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularından olan Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord'da top koşturan orta saha oyuncusu Orkun Kökçü aldığı kararla gündem oldu.

LGBT RENKLERİ VAR

Milli futbolcu, takımının ligin 10'uncu haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçta, LGBT renklerini simgeleyen gökkuşağı kaptanlık pazubandını takmama kararı aldı.

Milli futbolcu Orkun Kökçü'den takdir toplayan hareket! LGBT'yi simgeleyen kaptanlık bandını takmayacak

"DOĞRU KİŞİ OLDUĞUMU HİSSETMİYORUM"

Milli futbolcu bu konu hakkında yaptığı açıklamada, herkesin tercihlerine saygı duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Dini, geçmişi veya tercihi ne olursa olsun herkese saygı duyduğumu vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Bu eylemin önemini çok iyi anlıyorum ama dini inançlarımdan dolayı bunu destekleyecek doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden bu kaptanlık kol bandını takarken kendimi rahat hissetmiyorum. Bazılarının bu konuda hayal kırıklığına uğradığını tahmin edebiliyorum. Ama umarım dini seçimime de saygı gösterilir."

Milli futbolcu Orkun Kökçü'den takdir toplayan hareket! LGBT'yi simgeleyen kaptanlık bandını takmayacak

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