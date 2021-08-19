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  3. Milli futbolcu Ozan Kabak, Mourinho'nun radarına girdi!

Milli futbolcu Ozan Kabak, Mourinho'nun radarına girdi!

Schalke 04'te forma giyen ve geçtiğimiz sezon İngiltere devi Liverpool'a kiralık olarak gönderilen Ozan Kabak, ada ekibinin opsiyon hakkını kullanmaması nedeniyle Schalke 04'e geri dönmüştü. Son iddialara göre ise, Roma'nın teknik direktörü Mourinho, genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Milli futbolcu Ozan Kabak, Mourinho'nun radarına girdi!

Galatasaray'da gösterdiği performansla kendini Avrupa'da isteyen bir oyuncu haline getiren Ozan Kabak Almanya'ya transfer olmuştu. Schalke 04'te oynadıktan sonra kiralık olarak Liverpool'da oynamaya başlayan genç futbolcunun yeni adresinin İtalya olacağı iddia ediliyor. Mourinho, oyuncunun alınması yönünde talimat verdi.

Milli futbolcu Ozan Kabak, Mourinho'nun radarına girdi!

15 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Geçen sezon Bundesliga'yı kötü bir şekilde tamamlayarak küme düşen Schalke 04, Milli futbolcu Ozan Kabak'ın takımdan ayrılması için izin verdi. Alman ekibi Ozan'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor. Genç futbolcunun birçok kulüp tarafından istendiği de gelen bilgiler arasında.

TEMASLAR BAŞLADI

Bu sezon Jose Mourinho ile çalışacak olan İtalyan devi Roma'nın, Ozan Kabak için devreye girdiği belirtildi. Tuttomercatoweb'in haberine göre; Roma, İngiliz savunmacısı Chris Smalling'in sakatlanmasının ardından bu bölgeye transfer yapmak için harekete geçti.

Milli futbolcu Ozan Kabak, Mourinho'nun radarına girdi!

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ OLABİLİR

Smalling'in sakatlığı sonrası Ozan'ı ciddi bir şekilde takibe alan Roma'nın bu transferi yapmak için ısrarcı olacağı ifade ediliyor. Mourinho'nun büyük potansiyelli bir futbolcu olarak gördüğü futbolcu, deneyimli teknik direktörün ellerinde bir yıldıza dönüşebilir. Öte yandan Trabzonspor'la eşleşen Roma'nın bu transferi bitirmesi halinde genç futbolcu bordo mavililere karşı mücadele etmiş olacak.

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