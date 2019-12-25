Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan dikkat çeken paylaşım! Tedavisini açıkladı

Yusuf Yazıcı, Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Fransa'nın Lille takımında oynayan Yusuf Yazıcı, Trabzon'daki köyünde dinleniyor. Yazıcı, Twitter hesabında babaannesi ve anneannesi ile birlikte çekilmiş iki fotoğrafını paylaşarak, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler. Anneannem Babaannem" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Milli futbolcunun cumartesi günü İtalya'ya giderek ameliyat olacağı açıklanmıştı.

İşte Yusuf Yazıcı'nın o paylaşımı: