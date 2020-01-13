Milli Futbolcumuz Merih Demiral'in çapraz bağlarının koptuğu açıklandı

Dün Juventus'un Roma deplasmanına konuk olduğu maçta, Juventus atağında 16. dakikada yükseldiği hava topu sırasında yere dengesiz şekilde düşen Milli Futbolcumuz'un sakatlık durumunun çok ciddi olduğu ilk etapta belirtilirken, çarpraz bağlarının yırtıldığı ve sezonu kapattığı açıklandı.

16. dakikada Juventus atağında, yükseldiği hava topu sırasında yere kötü şekilde düşen Merih Demiral, sakatlık geçirmişti. Maça devam etmek isteyen Demiral'ı Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri oyundan alarak Matthijs De Ligt'i oyuna sokmuştu.

Bu durum ile Merih Demiral, EURO2020 Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak ve teknik direktör Şenol Güneş farklı bir stoper tandemi kurmak zorunda kalacak.

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