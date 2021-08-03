Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta oluyorSon dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu orman yangınlarındaki son durumu açıkladı: Bugün ve yarın kritik gün.Seda Akgül, açtı ağzını yumdu gözünü! Demet Akalın'ı ağır eleştirdi! Nilüfer'i de es geçmedi!Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarıyla mücadelede o ülkelere teşekkür etti! Yedi liderin adını özellikle yazdıFırsatçılar bunu da yaptı! Yangına karşı malzemelerin fiyatı iki katına çıktı!Son dakika | AFAD duyurdu: Ege Denizi, Muğla Datça açıklarında 5,0 büyüklüğündeYalancı ve Mumları dizisi konusu ne? Yalancı ve Mumları oyuncu kadrosunda kimler var?Battlefield 5 ücretsiz nasıl alınır? Amazon Prime Gaming Battlefield 5 ücretsiz indirme linkiBilim Kurulu'ndan 18 yaş altı için aşı kararı! İki görüş masada, son karar kabinedeBaht Oyunu 7. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 7. bölüm canlı izle
İstanbul33 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta oluyor

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta oluyor

Alanyaspor'dan Avrupa'ya giden ve oradaki başarılı performansıyla Juventus'a kadar yükselmeyi başaran Milli futbolcumuzun, gelecek sezon Juventus'ta kalmayacağı söyleniyordu. Hangi takıma transfer olacağı merakla beklenen Merih'in Atalanta ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta oluyor

Juventus'un bu sezon kadroda düşünmediği ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Milli futbolcu Merih Demiral'ın transfer olacağı takım merakla bekleniyordu. Demiral'ın birçok takım tarafından teklif aldığı ancak kariyerinde yeniden yükselişe geçmek isteyen oyuncunun hepsini reddederek Atalanta'ya gitmeyi seçtiği ifade edildi.

62a97be662b64436bb2ab2dd98f5b605.jpg

TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇMEK İÇİN BİR FIRSAT GÖRÜYOR

Atalanta, İtalya Ligi'nde ve Avrupa'da son yıllarda en çok dikkat çeken takımlardan biri haline geldi. Atalanta Teknik Direktörü Gasperini elindeki oyuncuları yükselişe geçirerek birer yıldız haline getiriyor. Merih'in de hem Atalanta'nın bu yükselişini hem de Gasperini'nin bu mentalitesini bir fırsat olarak gördüğü için bu takımı tercih ettiği ifade ediliyor.

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta oluyor

25 MİLYON EURO ÖDENECEK

Atalanta'nın yapacağı kiralama teklifinde satın alma opsiyonu olduğu da belirtildi. Bu opsiyon 25 milyon Euro olarak belirlenecek. Atalanta, Merih Demiral'dan memnun kalırsa 25 milyon Euro ödeyerek bonservisini alacak.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT