Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yeni takımı Atalanta oluyor

Juventus'un bu sezon kadroda düşünmediği ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Milli futbolcu Merih Demiral'ın transfer olacağı takım merakla bekleniyordu. Demiral'ın birçok takım tarafından teklif aldığı ancak kariyerinde yeniden yükselişe geçmek isteyen oyuncunun hepsini reddederek Atalanta'ya gitmeyi seçtiği ifade edildi.

TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇMEK İÇİN BİR FIRSAT GÖRÜYOR

Atalanta, İtalya Ligi'nde ve Avrupa'da son yıllarda en çok dikkat çeken takımlardan biri haline geldi. Atalanta Teknik Direktörü Gasperini elindeki oyuncuları yükselişe geçirerek birer yıldız haline getiriyor. Merih'in de hem Atalanta'nın bu yükselişini hem de Gasperini'nin bu mentalitesini bir fırsat olarak gördüğü için bu takımı tercih ettiği ifade ediliyor.

25 MİLYON EURO ÖDENECEK

Atalanta'nın yapacağı kiralama teklifinde satın alma opsiyonu olduğu da belirtildi. Bu opsiyon 25 milyon Euro olarak belirlenecek. Atalanta, Merih Demiral'dan memnun kalırsa 25 milyon Euro ödeyerek bonservisini alacak.