23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi, Milli Görüş Platformundan Binali Yıldırım'a tam destek geldi . Milli Görüş Platform başkanı Necmettin Aydın, Binali Yıldırım'ın kazanması halinde 5 olumlu sonuç doğuracağını söylerek, aksi halde İmamoğlu'nun kazanması büyük bir felakettir dedi.

Milli Görüş Platfromu Sözcüsü Necmettin Aydın, İstanbul seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. 23 Haziran seçimlerinin bugüne kadar yapılmış en önemli İstanbul seçimi olduğunu belirten Aydın, Binali Yıldırım'ın kazanması halinde 5 olumlu sonuç doğuracağını söyledi.

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan hayattayken Saadet Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Necmettin Aydın, "İstanbul seçimlerini Binali beyin Kazanması demek Türkiye’nin tüm mevcut gücünü önümüzdeki dört yılda en az ikiye katlaması demektir. İstanbul seçmeninin vereceği oy bu kadar önemlidir. Hiç kimsenin bu kadar önemli bir seçimde, sandığa gitmemek, eften püften nedenlerle yanlış oy kullanmak lüksü yoktur. CHP’nin kazanması halinde iç ve dış mihraklar büyük bir yıkım kampanyası başlatacaktır. Dört büyük yabancı ajansın Türkiye’de ortak bir yayın planlamaları bir tesadüf değildir. İmamoğlu’na coşkulu dış destek anlamsız değildir. Tehlike büyüktür" dedi.





İMAMOĞLU EN BÜYÜK FELAKETTİR

Aydın, "Birinci olarak İmamoğlu gibi bir felaketten İstanbul’u kurtarmış olacaktır. İçinden kibir fışkıran ve bir önceki dönem Beylikdüzü’nü borç batağına yuvarlayan, israf ve yağma ekonomisinde zirve yapan birinin kazanması İstanbul’un başına gelecek en büyük felakettir. İkinci olarak Sayın Binali Yıldırım gibi bugüne kadar başkanlık yapmış olanlardan daha öte tecrübe, birikim ve icraatın zirvesi, ve bir o kadar doğal, samimi, mütevazı ve en önemlisi 15 Temmuz'un Gazi Başbakan’ı bir şahsiyetin kazanması İstanbul’a çok şey kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.





YILDIRIM'A VERİLEN OY DÜŞMANA ATILMIŞ FÜZE KADAR KIYMETLİDİR

"Üçüncü olarak Başkanlık sistemine yönelik eleştiriler tamamen son bulmuş olacak, muhalefetin erken seçim türküsü söylemesinin önü kesilecek, dört yıl istikrarlı ve kararlı bir icraat dönemi yaşanacaktır. Türkiye dört yılda, her yönden kuvvetli-kudretli bir devlet olacaktır" diyen Aydın, "Dördüncü olarak, içinden geçtiğimiz büyük ekonomik kriz, yavaş yavaş iyileşme dönemine girmiş ve 2021'den itibaren çok güçlü bir ekonomik kalkınma olacağı uluslararası kuruluşlarca da teyit edilmeye başlanmıştır. Bu seçimde Sayın Binali beyin kazanması ile bu süreç daha da kuvvetli bir şekilde devam edecektir. Aksi takdirde Türkiye, daha derin bir ekonomik krize ve kaosa sürüklenebilir. Beşinci olarak, İstanbul seçimlerinde Sayın Binali beyin kazanması, Türkiye’nin S-400'den F-35'e, Doğu Akdeniz'den- İdlib'e, Hakurk'tan-Kandil'e, FETÖ’den PYD-PKK'ya karşı yürüttüğü tüm operasyonlardaki gücünü ve etkisini artıracaktır. Tabiri caizse Binali Beye verilen oy, düşmana atılmış füze kadar kıymetlidir" diye konuştu.