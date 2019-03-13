Milli güreşçi akademik cübbesini giydi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreş Taha Akgül yüksek lisans diplomasını alarak akademik cübbesini giydi.

Şampiyon güreşçi Taha Akgül yüksek lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Milli güreşçi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda hazırladığı yüksek lisans tezini Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda bilim kuruluna başarılı bir şekilde sunarak, yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayarak cübbesini giydi.

Köklü bir üniversitede lisansüstü eğitim almış olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Taha Akgül, " Katkı ve desteklerinden dolayı başta Rektörüm Prof. Dr. Alim Yıldız hocama, danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gül'e ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı hocalarıma teşekkür ediyorum. İnşallah doktora eğitimim için de öncelikli tercihim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olacak." dedi.

Taha Akgül daha sonra SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'a yüksek lisans eğitiminde vermiş oldukları destek ve katkılardan dolayı ziyarette bulunarak yüksek lisans eğitimi döneminde vermiş olduğu desteklerden ötürü Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Taha Akgül'e akademik cübbesini giydirilmesinin ardından Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, yüksek lisans eğitiminin doktora eğitimi ile de taçlandırmasını arzu ettiğini ifade ederek, "Sizden ve sizin başarılı çalışmalarınızdan oldukça mutluyduk. Yüksek lisansın ardından doktora eğitimine de devam etmenizi arzu ederiz. Bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: İHA