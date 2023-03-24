Milli güreşçi Cansu Yılmaz, enkaz altındaki 17 saatini anlattı

Diyarbakır’da ücretli öğretmenlik yapan 25 yaşındaki Beden Eğitimi Öğretmeni ve milli güreşçi Cansu Yılmaz, 108 kişinin hayatını kaybettiği Serin-2 Apartmanı enkazında iki arkadaşını kaybetti, diğer arkadaşıyla 17 saat sonra sağ çıkarken, 27 Ocak’ta katıldığı Dünya Şampiyonası'nda 3.'sü olmanın sevincini buruk yaşıyor.

Melahat Ersoy
Editör
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Milli güreşçi Cansu Yılmaz, enkaz altındaki 17 saatini anlattı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden sonra yaralar sarılırken, 108 kişinin hayatını kaybettiği merkez Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanı’nda 17. saatte sağ çıkarılan milli güreşçi Cansu Yılmaz, enkaz altındaki dehşeti 'çığlık sesleri geliyordu' diye anlattı.

Milli güreşçi Cansu Yılmaz, enkaz altındaki 17 saatini anlattı

Milli takım sporcularından 100’e yakın arkadaşının hayatını kaybettiğini dile getiren Yılmaz, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Binamız çöktükten sonra çığlık sesleri, ağlayan bebek sesleri, geliyordu. O derece binada oturanların sesini duyuyordum. İki arkadaşımdan zaten hiç ses gelmiyordu. Parmağım daha önce de kırıktı. Elimin üzerine enkaz taşları düşünce tekrardan işlev görmemeye başladı. Enkaz altında sadece çaresizce bekliyorduk. Aradan 17 saat geçtikten sonra çıkarıldık. O 17 saat ölümü beklemek gibi bir şeydi. Ölümle yaşam arasında gidip geliyordum. Ya hiç kurtulamazsam ya ölürsem gibisinden kendimce söyleniyordum ama çok şükür arkadaşımla birlikte 17 saat sonra sağ çıkarıldık. Deprem bölgelerinde de toplam 100’ün üzerinde güreşçi arkadaşım hayatını maalesef kaybetti. Milli takımda beraber ter döktüğüm arkadaşlarım da hayatını kaybetti. Ben tedbirli olduğum için direkt arkadaşımla hayat üçgenine geçtik. Yatak ile dolap arasında kaldık. Arkadaşlarımız diğer odada uykuda oldukları için onlar kurtulamadı. Defalarca seslendim ama sesleri gelmiyordu. Öğrendiğimiz tek şey hayatlarını kaybetmeleriydi. Biz 4’üncü kattaydık, o sarsıntıda inemezdik."

Depremden önce katıldı Dünya Şampiyonası'ndan bir takım sebeplerden ötürü verdiği doping testinin 14 Mart gününde açıklandığını ve 3.'lük elde ettiğini belirten Yılmaz, şampiyonluk sevincini buruk yaşadığını dile getirdi.

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