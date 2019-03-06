Milli güreşçi Kerem Kamal 5. kez Avrupa şampiyonu oldu

Sırbistan'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 60 kiloda yarışan milli sporcu Akhisar Belediyespor alt yapısından yetişen Kerem Kamal, finalde Rumen rakibi Razvan Arnaut'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kerem Kamal bu şampiyona ile birlikte milli forma ile toplamda 5 kez Avrupa şampiyonluğunu göğüslemiş oldu. Rus, Gürcü ve Ukraynalı rakiplerini yenerek finalde Avrupa üçüncüsü Rumen rakibi Razvan Arnaut'u 6-1 yenerek altın madalyanın sahibi olarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Kaynak: İHA