Milli güreşçi Kerem Kamal'dan gururlandıran haber: Tokyo Olimpiyatları finaline adını yazdırd!
Milli güreşçimiz Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda rakibi üzerinde 5-4 üstünlük sağlayarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo yarı finalinde Macar rakibi Erik Torbayı 5-4 yenerek adını finale yazdırdı.
Kerem Kamal kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır?
Finale kalarak olimpiyat kotası alan milli sporcu, altın madalya karşılaşmasında Alman Etienne Kinsinger'la karşılaşacak.