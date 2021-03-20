Haftalık vaka haritası belli oldu! İşte 13-19 Mart illere göre vaka sayıları ve risk durumlarıYılport Samsunspor- Giresunspor maçında kırmızı kartlar havada uçuştu! Giresunspor 2-0 SamsunsporMilli güreşçi Kerem Kamal'dan gururlandıran haber: Tokyo Olimpiyatları finaline adını yazdırd!Hayatının baharındaydı: 18 yaşındaki Murat Çelik, bıçaklı kavgada hayatını kaybetti!İsmail YK kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gerçek adı ne ? Evli mi? Sevgilisi kim?Şarkıcı Ceylan kimdir? Ceylan Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Ceylan son haliÖzlem Türeci'den sağlıkta devrim yaratacak müjde: Kanser aşısı için tarih verdi!Kardeşlerim dizisi hangi okulda çekiliyor, nerede çekiliyor?Çılgın sayısal loto sonuçları 20 Mart 2021 Cumartesi | Sonuç sorgulama ekranı20 Mart Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Milli güreşçi Kerem Kamal'dan gururlandıran haber: Tokyo Olimpiyatları finaline adını yazdırd!

Milli güreşçi Kerem Kamal'dan gururlandıran haber: Tokyo Olimpiyatları finaline adını yazdırd!

Milli güreşçimiz Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda rakibi üzerinde 5-4 üstünlük sağlayarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Milli güreşçi Kerem Kamal'dan gururlandıran haber: Tokyo Olimpiyatları finaline adını yazdırd!

Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo yarı finalinde Macar rakibi Erik Torbayı 5-4 yenerek adını finale yazdırdı.

Kerem Kamal kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır?Kerem Kamal kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Finale kalarak olimpiyat kotası alan milli sporcu, altın madalya karşılaşmasında Alman Etienne Kinsinger'la karşılaşacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT