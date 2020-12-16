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Milli güreşçi Mehlika Öztürk kimdir?

Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibi Carieri'yi yenerek bronz madalya kazandı. Bu başarı sonrası Mehlika Öztürk hakkında arama yapılmaya başlandı. Peki Milli güreşçi Mehlika Öztürk kimdir? İşte detaylar.

Milli güreşçi Mehlika Öztürk kimdir?

Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibi Carieri'yi yenerek bronz madalya kazandı. Bu başarı sonrası Mehlika Öztürk hakkında arama yapılmaya başlandı. Peki Milli güreşçi Mehlika Öztürk kimdir? İşte ayrıntılar. 

MEHLİKA ÖZTÜRK KİMDİR?

Mehlika Öztürk, 2013 yılında milli takıma girmiştir.

Kadınlar 57 kiloda milli güreşçi Mehlika Öztürk, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İtalyan rakibi Arianna Carieri'yi yenerek bronz madalya kazandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 57 kiloda mindere çıkan Mehlika Öztürk, bronz madalya maçında İtalyan rakibi Carieri'yle karşılaştı.

Rakibini 5-0 öndeyken tuşla yenen milli güreşçi, turnuvayı bronz madalya elde ederek tamamladı.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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