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Milli Güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu kimdir?

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'ndaki başarısının ardından Milli Güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu hakkında arama yapılmaya başlandı. Peki Milli Güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu kimdir? İşte detaylar.

Milli Güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu kimdir?

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'ndaki başarısının ardından Milli Güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu hakkında arama yapılmaya başlandı. Peki Milli Güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu kimdir? İşte detaylar.

MUHAMMET NURİ KOTANOĞLU KİMDİR?

Muhammet Nuri Kotanoğlu, 1995 yılında dünyaya gelmiştir.

Muhammet Nuri Kotanoğlu, profesyonel güreş sporcusudur. Kotanoğlu, serbest stilde İlbank Spor Kulübü ve milli takım adına organizasyonlara katılmaktadır.

Milli Güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu kimdir?

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 2019 yılında düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, bronz madalya mücadelesinde Ukrayna'dan Oleksii Domanytskyi ile karşılamış ve rakibini 5-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Milli Güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu kimdir?

Bu sene de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda Türkiye'yi erkekler Serbest stil 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ukraynalı rakibi Vasyl Mykhailov'u 4-4'den 4 puanlık oyun avantajıyla mağlup ederek finale yükseldi.

Milli Güreşçi Muhammet Nuri Kotanoğlu kimdir?

Berkem Temizel
Gece Editörü


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